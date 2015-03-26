У фтизіоцентрі Франківська відкрито відділення для хворих з деструктивною формою ТБ

На ремонтні роботи та обладнання витрачено більше 60 тисяч гривень.

За словами директора обласного фтизіопульмонологічного центру Любомира Малофія, сьогодні в Україні існує гостра проблема, коли хворі з туберкульозом люди звертаються до медзакладу у задавненому стані - з мультирезистентними формами туберкульозу.

"Такі хворі потребують особливого догляду та ізоляції, тому такі палати просто необхідні", - сказав Малофій.