У фтизіоцентрі Франківська відкрито відділення для хворих з деструктивною формою ТБ
13:06, 26 березня 2015Новини регіонів
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На базі Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру, відкрилось відділення інтенсивної терапії для хворих з деструктивною формою туберкульозу
Хворі з мультирезистентними формами туберкульозу потребують особливого догляду та ізоляції
Фото: УНІАН
На ремонтні роботи та обладнання витрачено більше 60 тисяч гривень.
За словами директора обласного фтизіопульмонологічного центру Любомира Малофія, сьогодні в Україні існує гостра проблема, коли хворі з туберкульозом люди звертаються до медзакладу у задавненому стані - з мультирезистентними формами туберкульозу.
"Такі хворі потребують особливого догляду та ізоляції, тому такі палати просто необхідні", - сказав Малофій.
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