У фтизіоцентрі Франківська відкрито відділення для хворих з деструктивною формою ТБ

13:06, 26 березня 2015
Новини регіонів
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На базі Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру, відкрилось відділення інтенсивної терапії для хворих з деструктивною формою туберкульозу

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На ремонтні роботи та обладнання витрачено більше 60 тисяч гривень.

За словами директора обласного фтизіопульмонологічного центру Любомира Малофія, сьогодні в Україні існує гостра проблема, коли хворі з туберкульозом люди звертаються до медзакладу у задавненому стані - з мультирезистентними формами туберкульозу.

"Такі хворі потребують особливого догляду та ізоляції, тому такі палати просто необхідні", - сказав Малофій.

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