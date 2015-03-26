У квітні Штаб Ахметова збільшить доставку наборів для виживання до 500 тисяч

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, у квітні Штаб збільшить доставку наборів для виживання до 500 тисяч.

Це в два рази більше продуктових наборів, ніж було відправлено для мирних жителів регіону в березні. Штаб Ріната Ахметова посилює постачання, так як ситуація з продовольством на Донбасі залишається важкою. Про обсяги запланованої допомоги у квітні та підсумки роботи у березні розповіла сьогодні на прес-конференції координатор Гуманітарного штабу Римма Філь.

«У березні В рамках 16-го Гуманітарного рейсу Штаб Ріната Ахметова відправив на Донбас 202 великовантажних автомобілі з продуктами харчування для мирних жителів Донецької і Луганської областей. Ця допомога призначається для донеччан, жителів міст-сателітів, земляків, що проживають в містах на лінії зіткнення, і тих, хто виїхав на мирні території. 5 наших рейсів привезли мешканцям Донецької та Луганської області 250 тисяч наборів виживання і 30 тисяч дитячих наборів. Ми продовжуємо наші програми по доставці продуктів для мирних жителів міст, які знаходяться як усередині лінії зіткнення на непідконтрольних Україні територіях, так і в містах, підконтрольних Україні. Особлива категорія - міста, які знаходяться на лінії вогню. Ми збільшили нашу присутність в цих містах в два рази з 25 до 50 тисяч продуктових наборів, тому що в цьому є нагальна потреба - там досі не закінчуються бойові дії, незважаючи на оголошене перемир'я», - підсумувала роботу штабу в березні Римма Філь.

Квітень для Гуманітарного штабу буде ще більш інтенсивним місяцем. Гуманітарний штаб збільшує кількість доставки гуманітарної допомоги. У квітні буде відправлено 500 тисяч продуктових наборів і 30 наборів спеціально для діток, це в два рази більше, ніж у березні.

«Ми розуміємо, що зараз наша допомога життєво необхідна. У Донецьку та в інших містах, непідконтрольних Україні, насправді катастрофа з продуктами харчування, в магазинах їх все менше і менше, і ця ситуація множиться на відсутність соціальних виплат в Донбасі. Тому на квітень у Гуманітарного штабу великі плани. Протягом квітня ми відправимо 9 автоколон - сім з них доставлять продукти в Донецьк на «Донбас Арену» і дві - на Маріуполь. У загальному 397 великовантажних автомобіля буде відправлено на Донбас - це 6 400 тонн продуктів харчування та 205 тонн дитячих товарів. Це грандіозні плани і виконання того завдання, яке поставив Рінат Ахметов, - максимально допомогти мирним мешканцям Донецької та Луганської областей», - зазначила на брифінгу координатор Штабу Ріната Ахметова Римма Філь.