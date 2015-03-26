Волонтери передали українським медикам в зону АТО реанімобіль

Волонтери руху «Операція «Маестро» передали українським парамедикам в зону проведення Антитерористичної операції реанімобіль Mercedes.

На прес-конференції в УНІАН представник руху «Операція «Маестро» та голова ГО «Мрії здійснюються» Валерій Кришень зазначив, що спільна робота волонтерів та ГО з надання допомоги українським військовим в АТО здійснюється близько 9 місяців. Зокрема, забезпечували бійців продуктами харчування, теплими речами. «І буквально нещодавно ми відкрили новий напрямок і сьогодні перший автомобіль передаємо в АТО. Це підтримка медицини, парамедиків транспортними засобами», - повідомив Кришень.

Машина, що передана, придбана в Німеччині. Вона не нова, але має гарний технічний стан – в ній замінена повністю «ходова» частина. Автомобіль оснащений всім необхідним робочим обладнанням для реанімобіля.

Кришень зазначив, що в реалізації ініціативи щодо забезпечення транспортними засобами медиків АТО велику допомогу надали українці з-за кордону, яких залучив волонтер руху «Операція «Маестро» у Польщі Шимон Ващин.

Польський колега повідомив, що на цей перший для АТО автомобіль збирав кошти протягом трьох тижнів. Ідея придбати реанімобіль прийшла після того, як він відвідав в черговий раз зону АТО та завозив туди придбані на кошти пожертв медикаменти. «Після того, як я поспілкувався з хлопцями в АТО виникла ідея допомогти вже в більш розвинутому варіанті, оскільки там зараз не вистачає техніки. Техніка, яка є, дуже швидко виходить з ладу, може бути пошкоджена - це реалії війни. Тому почав збір коштів на покупку машини швидкої допомоги», - розповів Ващин.

Кошти, за його словами, надали представники українській даіспори в Польщі, українці м.Чикаго та друзі України з Німеччини, а також громадяни з самої України.

«Купив машину в абсолютно гарному стані. Машина протягом двох-трьох днів поїде на схід. Машина є повністю оснащена, готова надавати допомогу в бойових діях», - сказав Ващин.

За три тижні орієнтовно він планує придбати вже другий автомобіль меддопомоги для АТО – на нього наразі зібрано 30% необхідної суми, і вже є плани щодо купівлі третьої карети меддпомоги.

Парамедик, доброволець Сергій Супрун у свою чергу зазначив: «Щоб зрозуміти цінність цього подарунка варто зазначити, що за два місяці нашої роботи в Артемівську 70% медичної техніки вийшло з ладу за різними причинами – дороги, бойові дії… А були періоди, коли потрапляли до нас від 70 до 160 поранених бійців, і їх треба було терміново евакуювати, лікувати. Тому потреба в транспорті є дуже високою і подібні акції є просто неоціненні».

Він також звернув увагу, що машина в гарному стані та готова для використання. Акцентував також увагу на новій гарній та дороговартісній гумі коліс, що дуже важливо для роботи в умовах АТО.

За словами медика, використовуватиметься машина не в зоні безпосередніх бойових дій та обстрілів, оскільки не має броні, а для перевезення «вже стабілізованих» поранених з медчастин, мобільних госпіталів на межі «червоної зони» до районних та обласних лікарень для подальшого надання меддопомоги.

Кришень на прес-конференції також повідомив, що окрім машини меддопомоги цього разу волонтери привезли багато дитячого одягу, який передала спілка українців і українська діаспора з Польщі. Цей одяг буде розподілений серед дітей воїнів АТО.

Керівник Благодійного фонду «Маестро» та волонтер Володимир Капітонов запевнив, що організація не буде змінювати специфіку своєї роботи і буде продовжувати здійснювати безпечну доставку вантажів в найгарячіші точки АТО. Він зазначив, що наразі формуються екіпажі, які будуть пересуватися вже не на простих машинах, а на машинах підвищеної прохідності.