У Львові попрощалися з бійцем медичної роти ім. Пирогова Максимом Овчаруком

У Львові сьогодні попрощалися з бійцем Нацгвардії України, який служив у 1-й медичній роті ім. Пирогова, 38-річним Максимом Овчаруком (позивний „Тарпан”), який загинув 9 лютого під час виконання бойового завдання в селі Логвиново на Донеччині.

Як передає кореспондент УНІАН, рідні, друзі та бойові побратими прощалися із військовослужбовцем в гарнізонному храмі святих Петра і Павла. Після цього сотні львів’ян центром міста пішою ходою провели його в останню путь до Личаківського цвинтаря, де бійця поховали на полі почесних поховань із усіма військовими почестями.

«Завжди з посмішкою та власною точкою зору на все, Макс прагнув перемоги та гідного майбутнього для кожного. Тривалий час був волонтером і в якийсь момент разом зі своїм другом Дмитром Логуновим поїхав до зони АТО. Він загинув під Логвиново разом з Василем Задорожнім, товаришем з дитинства Дмитром Логуновим та Тарасом Кончевичем. Макс чекав на прихід весни, він мріяв, любив, жив та захищав. Нам його так не вистачатиме», - зазначили активісти громадського формування «Рабів до раю не пускають».

Овчарук народився 19 травня 1976 року. Був активістом Майдану, входив до «Автомобільної сотні», був волонтером ГО «Рабів до раю не пускають». З 20 січня перебував у зоні АТО, працював водієм санітарного автомобіля. Загинув 9 лютого в селі Логвиново Донецької області, підірвавшись на фугасі. Тіло військовослужбовця тривалий час не могли привезти до Львова через проведення ДНК-експертизи.

У Овчарука залишилось двоє синів – 12 та 6 років.