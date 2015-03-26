У Києві 28-30 березня будуть дощі та туман

Столична Державтоінспекція попереджає водіїв про ускладнення руху на дорогах через дощі та туман. Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ м. Києва, за інформацією Гідрометцентру України, 28 по 30 березня, в столиці небо буде вкрите хмарами, очікується туман та опади у вигляді дощу.

Зважаючи на це, столична Державтоінспекція закликає водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. «Зважайте на погодні умови, збільшуйте дистанцію до транспортних засобів, що рухаються попереду, рухайтесь з включеним ближнім світлом фар (чи протитуманними фарами), відмовтесь від ризикованих маневрувань. При зупинці включайте аварійну світлову сигналізацію», - закликає водіїв ДАІ і радить бути уважними при проїзді пішоходних переходів.

Пішоходам ДАІ радить мати на одязі світловідбиваючі елементи: «це зменшить ризик потрапити в небезпеку на дорозі. Особливо важливо забезпечити таким одягом дітей».