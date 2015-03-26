Штаб Ахметова надасть матеріальну допомогу родинам загиблих гірників на шахті ім.Засядька

За дорученням Ріната Ахметова, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова підготував всі документи і готовий виплатити матеріальну допомогу сім'ям загиблих, а також постраждалим гірникам в результаті вибуху метану на донецькій шахті імені Засядька 4 березня, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Однак Кабмін досі не вирішив питання про звільнення сімей загиблих шахтарів та постраждалих від податків. Про це розповіла під час прес-конференції в прес-центрі ІА «Українські новини» координатор штабу Римма Філь.

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«Як ви знаєте, в березні сталася трагедія на шахті ім.Засядька, загинуло 34 гірники. За рішенням Ріната Ахметова Гуманітарний штаб надасть допомогу в розмірі 100 тисяч гривень родинам кожного загиблого шахтаря. 102-м членам цих сімей будуть виплачені 3 мільйони 400 тисяч гривень. Крім того, 225 тисяч гривень буде виплачено 16 постраждалим шахтарям, крім витрат на лікування та медикаменти, які також взяв на себе Штаб».

Пройшов вже місяць з тих пір, як сталася трагедія, проте досі залишається невирішеним питання звільнення від податкових виплат сімей загиблих та постраждалих.

Римма Філь прокоментувала цю ситуацію: «Раніше, коли відбувалися подібні аварії на шахтах, донецькою міською радою завжди приймалося рішення, що сума благодійної допомоги, яку неодноразово надавав і Благодійний фонд Ріната Ахметова та інші фонди, звільнялася від оподаткування. На жаль, в нашому випадку, Кабмін досі зберігає мовчання. Хоча ще два тижні тому було дано доручення Прем'єр-міністра України Мінфіну, Мінсоцполітики, Міністерству енергетики та вугільної промисловості вирішити це питання».

Якщо рішення не буде прийнято, то майже мільйон гривень з цієї суми доведеться заплатити сім'ям загиблих шахтарів у державну скарбницю.

«Гуманітарний штаб вважає, що таке рішення - не звільнити людей, які втратили батьків і чоловіків, від податків - вкрай несправедливе. Тому ми ще раз звертаємося до всіх органів влади Кабміну з проханням не оподатковувати цю суму податками та не поповнювати казну подібними методами. І сподіваємося на позитивне рішення цього питання», - заявила Римма Філь.

Зі свого боку Гуманітарний штаб Ріната Ахметова, як і обіцяв раніше, надасть допомогу сім'ям у повному обсязі.

«Зі свого боку, Штаб Ріната Ахметова в будь-якому випадку допоможе всім сім'ям загиблих у розмірі 100 тисяч гривень і надаватиме підтримку всім постраждалим на шахті імені Засядька», - розповіла Філь.

Для довідки

Благодійний фонд Ріната Ахметова вже багато років надає допомогу загиблим і постраждалим шахтарям. І перша шахта, яка отримала цю допомогу, була саме шахта імені Засядька. У серпні 2006 року у них сталася аварія, на якій загинуло 26 осіб. З тих пір ми в рамках програми «Допомога в надзвичайних ситуаціях» підтримали 11 шахт Донбасу - Донецьку, Дзержинську, у Макіївці, Краснодоні, Красному Лимані. У загальній складності матеріальна допомога загиблим шахтарям склала понад 20 мільйонів гривень.