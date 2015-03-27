Генпрокуратура пред'явила позов про повернення державі дитячого санаторію на Київщині

Генеральна прокуратура України пред’явила позов про витребування державного майна дитячого оздоровчого комплексу санаторного типу «Славутич» площею понад 2 тис. кв. м з незаконного володіння товариства з обмеженою відповідальністю, учасником якого є благодійний фонд Любові Полежай «Дорога майбутнього».

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, встановлено, що у 2010 році ТОВ, учасником якого є благодійний фонд Полежай «Дорога майбутнього», неправомірно отримало в оренду майно дитячого санаторію в Переяслав-Хмельницькому районі Київської області. Всупереч вимогам закону вказаний договір було укладено без проведення конкурсу особою, яка не мала права розпоряджатись цим державним майном. В результаті санаторій, розташований на березі Канівського водосховища на території площею 7 га, було передано у користування за символічну плату - 2 тис. грн на місяць. Водночас вартість путівки для оздоровлення дітей орендарі визначили у 10-12 тис грн за зміну.

Незважаючи на незаконність передачі вказаного майна та закінчення строку дії договору оренди, товариство продовжує користуватись державним майном без будь-яких правових підстав.