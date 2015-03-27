29 - 30 березня у Києві та області різко погіршиться погода

29 - 30 березня у Києві Київській області очікується різка зміна погоди - дощ, мокрий сніг, посилення вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Укргідрометцентрі.

Крім того, очікується відчутне зниження температури вночі та вдень до 1-6° тепла.