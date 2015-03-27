29 - 30 березня у Києві та області різко погіршиться погода
16:24, 27 березня 2015Новини регіонів
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Очікується різка зміна погоди - дощ, мокрий сніг, посилення вітру до 15-20 м/с
29 - 30 березня різко погіршиться погода / Фото: УНІАН
29 - 30 березня у Києві Київській області очікується різка зміна погоди - дощ, мокрий сніг, посилення вітру до 15-20 м/с.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Укргідрометцентрі.
Крім того, очікується відчутне зниження температури вночі та вдень до 1-6° тепла.
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