Борода підвищує самооцінку чоловіка

Чоловік з бородою, на думку багатьох, виглядає мужнім і владним. Нове дослідження приматів, проведене в Університеті Західної Австралії, показало: волосся на обличчі у складній соціальній групі є ознакою домінування і робить самця привабливим, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Huffington Post.

Вчені проаналізували волосся на обличчі та інші "прикраси" тіла у 154 видів приматів, наприклад, довге біле або сріблясте волосся у гамадрилів і довгі носи у носачів. "Прикраси" тіла у самців великих груп виявилися більш складними і помітними, ніж у тих, хто жив у малих групах. Фахівці припускають: популярність бороди можна пояснити тим же.

Велике суспільство передбачає високий рівень конкуренції. У малих групах всі знають один одного, тому немає необхідності повідомляти про свої якості і конкурентоспроможність за допомогою "прикрас" тіла. У великих містах люди оточені незнайомцями, тому їм потрібен швидкий спосіб оцінки. Зі схожою метою людина може використовувати ювелірні прикраси, татуювання та атрибути престижу.