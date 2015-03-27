Борода підвищує самооцінку чоловіка

17:14, 27 березня 2015
Новини регіонів
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Волосся на обличчі в соціальній групі є ознакою домінування і робить привабливим чоловіка

Борода придаёт мужчине уверенности в себе / Фото: bohenon.com

Чоловік з бородою, на думку багатьох, виглядає мужнім і владним. Нове дослідження приматів, проведене в Університеті Західної Австралії, показало: волосся на обличчі у складній соціальній групі є ознакою домінування і робить самця привабливим, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Huffington Post.

Вчені проаналізували волосся на обличчі та інші "прикраси" тіла у 154 видів приматів, наприклад, довге біле або сріблясте волосся у гамадрилів і довгі носи у носачів. "Прикраси" тіла у самців великих груп виявилися більш складними і помітними, ніж у тих, хто жив у малих групах. Фахівці припускають: популярність бороди можна пояснити тим же.

Велике суспільство передбачає високий рівень конкуренції. У малих групах всі знають один одного, тому немає необхідності повідомляти про свої якості і конкурентоспроможність за допомогою "прикрас" тіла. У великих містах люди оточені незнайомцями, тому їм потрібен швидкий спосіб оцінки. Зі схожою метою людина може використовувати ювелірні прикраси, татуювання та атрибути престижу.

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