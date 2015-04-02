У Києві відкриють дві спортивні школи для дітей з особливими потребами

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували сьогодні на засіданні відповідно 76 і 81 з більш ніж 100 зареєстрованих у залі депутатів.

Згідно з рішенням, місцезнаходження визначено за адресою: вул. Хрещатик, 12.

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Зазначається, що «Метеор» буде спортшколою з ігрових видів спорту.

Депутати доручили КМДА здійснити відповідні організаційно-правові заходи щодо створення шкіл та передбачити кошти на їх функціонування в межах граничного обсягу видатків, доведених по галузі «Фізкультура та спорт» на 2015 р.

Метою прийняття рішення є створення в Києві навчально-спортивних закладів для фізично-спортивної реабілітації інвалідів, їх соціальної адаптації, організації спортивної роботи серед дітей-інвалідів, зняття соціальної напруги серед молоді з особливими потребами, виховання спортсменів-інвалідів високого рівня, підготовки членів національних збірних до Дефлімпійських і Параолімпійських ігор, чемпіонатів.