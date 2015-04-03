В Одесі стоматологи провели благодійну акцію для поранених воїнів АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної адміністрації з посиланням на Міноборони, у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону прибули відомі фахівці-стоматологи міста, які разом з військовими лікарями провели низку операцій з імплантації зубів.

Як розповіла начальник відділення щелепно-лицьової хірургії та стоматології центру підполковник медичної служби Олена Кулібаба, дану акцію провели фахівці стоматологічного центру «Овасак». За її словами, з початку проведення АТО у центр потрапили понад 60 бійців з щелепно-лицьовими травмами і пораненнями різного ступеня тяжкості.

"Процес повної реабілітації дуже важкий і тривалий. Іноді ми оперуємо хлопців по кілька разів. Щоб повернути людину до повноцінного життя, відновити звичну посмішку і можливість нормального, безболісного прийому їжі, потрібно докласти максимум зусиль і, як правило, провести не одне оперативне втручання", - зазначила Кулібаба.