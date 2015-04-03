Київщина: жінка, яка вбила свою дитину, виявилася психічно хворою
10:42, 03 квітня 2015Новини регіонів
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Прокуратура Володарського району направила до суду клопотання про застосування заходів медичного характеру щодо жінки, яка зарізала свою двомісячну дитину.
Матір під час вчинення злочину мала психічне захворювання, а тому не могла усвідомлювати свої дії та керувати ними
novayagazeta-ug.ru
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, в ході досудового розслідування встановлено, що матір трьох дітей в лютому поточного року, внаслідок психічного захворювання, нерозпізнала свою двомісячну доньку і нанесла їй чисельні ножові поранення, від яких дитина померла в лікарні.
Відповідно до висновків психіатричної експертизи, матір під час вчинення злочину мала психічне захворювання, а тому не могла усвідомлювати свої дії та керувати ними, йдеться в повідомленні.
Найімовірніше, за рішенням суду жінка перебуватиме у психіатричному закладі із суворим наглядом, зазначили в прокуратурі.
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