На Вінниччині з дитбудинку втекли діти
11:04, 03 квітня 2015Новини регіонів
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В селі Лукашівка Піщанського району Вінницької області з будинку сімейного типу втекли двоє дітей
Про це повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, діти зникли 1 квітня.
Зокрема, втекли 16-річний та 12-річний жителі будинку сімейного типу.
Наразі до пошуку дітей, які вважаються безвісти зниклими, залучені працівники управління міліції.
«Хлопці можуть пересуватися на залізничному та автотранспорті, займатися бродяжництвом, жебракуванням у місцях великого скупчення людей», - зазначають у правоохоронних органах й просять небайдужих повідомити у разі виявлення дітей.
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