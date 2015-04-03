На Вінниччині з дитбудинку втекли діти

Про це повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, діти зникли 1 квітня.

Зокрема, втекли 16-річний та 12-річний жителі будинку сімейного типу.

Наразі до пошуку дітей, які вважаються безвісти зниклими, залучені працівники управління міліції.

«Хлопці можуть пересуватися на залізничному та автотранспорті, займатися бродяжництвом, жебракуванням у місцях великого скупчення людей», - зазначають у правоохоронних органах й просять небайдужих повідомити у разі виявлення дітей.