В Одеській області зареєстровано майже 24 тисячі переселенців із зони АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив в. о. начальника Управління у справах сім'ї та молоді Одеської облдержадміністрації Андрій Яцеленко.

За його словами, із них працездатних громадян - 8 тис. 953, дітей - 5 тис. 745, інвалідів - 1 тис. 566, літніх людей - 7 тис. 636.

«Одеська ОДА прийняла, розмістила й забезпечила всім необхідним найбільшу кількість інвалідів», - зазначив Яцеленко.

За його даними, у дитячих оздоровчих та санаторно-курортних закладах області з 5 червня було розміщено 5 тис. 522 особи, зараз у них продовжують проживати 1 тис. 168.

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Як сказав Яцеленко, існує проблема розселення людей, у зв'язку з цим проведено аналіз і визначено категорії переселенців: самотні люди похилого віку та одинокі інваліди 2-3-ї групи без супроводу - 149 осіб, інваліди-візочники та їхні сім'ї - 248 осіб (53 сім'ї), матері з дітьми та їхні сім'ї - 595 осіб (143 сім'ї).

«Розробляється проект розміщення переселенців у різних районах Одеської області. При цьому будуть враховувати особливі потреби. Розроблено проект по пунктах розселення», - повідомив Яцеленко.

Приміром, візочників пропонується розселити в одноповерхових будинках, палатах районних лікарень. Є 120 місць для 32 сімей у селі Тузли Татарбунарського району, 40 місць у районному центрі Березівка, 15 - у Ширяєвому і т. д.

Для самотніх інвалідів і літніх людей пропонуються місця в територіальних центрах соціального обслуговування та районних лікарнях. Є 100 місць у Балтському, Болградському, Березівському, Іванівському, Кодимському, Корасноокнянському, Миколаївському, Ренійському, Роздільнянському, Савранському, Турутинському і Ширяєвському районах. У даних центрах - повне забезпечення, включаючи медичне, передбачено 4-разове харчування.

Як зазначив Яцеленко, жінок із дітьми можна розселити у гуртожитках, приватних будинках у сільській місцевості, дітей без батьків, у школах-інтернатах у районах області, соціальних гуртожитках.

«Сім'ї з дітьми можна поселити, приміром, у гуртожитку в смт Радісне Іванівського району, де є 240 місць для 65 родин», - сказав Яцеленко. За його словами, для реконструкції цього гуртожитку необхідно 3 млн грн.