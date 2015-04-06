На цьому тижні у Житомирі сестри-близнюки одночасно народили дітей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Житомирському обласному перинатальному центрі, де і народилися малюки.

Такий випадок лікарі центру спостерігають вперше і пояснюють його генною схожістю сестер-близнюків.

Ця подія стала сюрпризом не тільки для медиків, а й для самих сестер, які заздалегідь не планували одночасні пологи.

Малюки, що знаходяться зараз у центрі, почувають себе добре, як і породіллі. Медики надають їм необхідну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирському обласному перинатальному центрі лікарі допомагають малюкам, які народилися з дуже малою вагою.

З листопада 2004 року в Центрі впроваджується міжнародний проект ”Здоров’я матері та дитини”, метою якого є покращення здоров’я матерів та дітей. Проект, за яким працює колектив Центру, фінансується за підтримки Агенції з міжнародного розвитку США (USAID).