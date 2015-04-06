За «Карткою киянина» можна придбати ліки зі знижкою до 50%

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на генерального директора підприємства Руслана Світлого.

За його словами, відповідний меморандум підписаний з п’ятьма компаніями, які погодилися знизити ціну закупівлі на життєво необхідні препарати від хвороб серця, сосудів, суглобів, органів дихання, протизапальні та протизастудні препарати, а також вітаміни, мазі, сиропи та інше. «Власники «Картки киянина» зможуть їх придбати зі знижкою до 50%», - запевнив Світлий.

«Якщо раніше пільгові ліки були доступні лише у сорока аптеках КП «Фармація», відтепер їх можна придбати у всіх 98 соціальних аптеках муніципального підприємства. А перелік збільшено від 100 до 160 найменувань», – зазначив Світлий.

Керівник комунального підприємства підкреслив, що в аптеках «Фармації» на ці ліки практично немає націнки. А знижка у середньому становить 30%. Дешевше майже вполовину, ніж в комерційних аптеках, обійдуться власникам «Картки киянина» препарати Лізак, Амброксол, Пантестін, Єврораміпріл, Амізон.

«Ми продовжимо працювати над розширенням переліку пільгових ліків. Крім цього, КП «Фармація» планує розвиток нещодавно запущених проектів, серед яких «Окуляри киянам», – повідомив Світлий, та зауважив, що підприємство постійно моніторить вартість ліків на столичному ринку, щоб запропонувати киянам найбільш привабливу ціну та стимулювати інші аптеки знижувати націнку.