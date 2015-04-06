У лікарнях столиці завтра відбудеться акція «День здоров’я»

Під час акції можна буде безкоштовно отримати консультації лікарів-спеціалістів, а також інформацію про профілактику серцево-судинних та очних захворювань, цукрового діабету та інших хвороб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, завтра киян чекають комунальні медичні діагностичні центри Голосіївського району за адресами: пр. Голосіївський, 59-А, вул. Якубовського, 6; Дарницького району - вул. Вербицького, 5, Харківське шосе, 121 та вул. Бориспільська, 30-А; Деснянського району - вул. Закревського, 81/1; Дніпровського району - вул. Луначарського, 5, вул. П. Тичини, 22, вул. Ентузіастів, 49; Оболонського району - вул. Тимошенка, 14, вул. Л. Гавро, 26; Печерського району - вул. Підвисоцького, 13; Подільського району - вул. Мостицька, 9, пр. Свободи, 22; Святошинський район - вул. Симиренка, 10, вул. Чорнобильська, 5/7; Солом’янського району- вул. Солом’янська, 17; Шевченківського району - вул. Саксаганського, 100, вул. Пимоненка, 10, вул. Ризька, 1.