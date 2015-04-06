Одещина: підліток отримав опіки 50% тіла від ураження струмом
17:55, 06 квітня 2015Новини регіонів
241
На Одещині підліток, перебуваючи на залізничній цистерні, отримав опіки 50% тіла від ураження струмом
Постраждалого було госпіталізовано до Біляївської районної лікарні, звідки потім негайно направлено до Одеського обласного опікового центру
Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю управління МВС на Одеській залізниці, НП сталася наприкінці минулого тижня на станції «Вигода».
«15-річний підліток перебував там разом із друзями. На відстої був поїзд із 50 вагонів. Неповнолітній виліз на одну з цистерн і його вразило струмом високої напруги», - розповіли в секторі.
В управлінні зазначили, що інформація про пригоду надійшла на ст. Одеса-Головна, звідки було направлено оперативно-слідчу група. Міліціонери викликали швидку допомогу. Постраждалого було госпіталізовано до Біляївської районної лікарні, звідки потім негайно направлено до Одеського обласного опікового центру.
Подробиці пригоди встановлює слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter