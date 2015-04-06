Одещина: підліток отримав опіки 50% тіла від ураження струмом

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю управління МВС на Одеській залізниці, НП сталася наприкінці минулого тижня на станції «Вигода».

«15-річний підліток перебував там разом із друзями. На відстої був поїзд із 50 вагонів. Неповнолітній виліз на одну з цистерн і його вразило струмом високої напруги», - розповіли в секторі.

В управлінні зазначили, що інформація про пригоду надійшла на ст. Одеса-Головна, звідки було направлено оперативно-слідчу група. Міліціонери викликали швидку допомогу. Постраждалого було госпіталізовано до Біляївської районної лікарні, звідки потім негайно направлено до Одеського обласного опікового центру.

Подробиці пригоди встановлює слідство.