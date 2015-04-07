На Тернопільщині правоохоронці вилучили понад 4 тонни прекурсорів

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків Тернопільського обласного управління міліції, прекурсори було виявлено на державному промисловому заводі у Бучацькому районі під час проведення оперативно-профілактичних заходів.

Оперативники встановили, що в складських приміщеннях без відповідних документів зберігаються небезпечні прекурсори – соляна та сірчана кислоти, які можуть застосовуватися для виготовлення наркотиків.

Правоохоронці 3 квітня вилучили усі заборонені речовини та направили на експертизу.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 320 ККУ (порушення правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).

Правоохоронці встановлюють канали надходження неліцензійних прекурсорів на підприємство.

За даними міліції, вилучені хімічні речовини дозволено використовувати лише за наявності відповідних документів, однак хімічні препарати зберігалися на заводі без ліцензії.