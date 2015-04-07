В Житомирі медики врятували вагітну, яка захворіла на свинячий грип і три дні перебувала у комі

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Житомирському обласному перинатальному центрі, де врятували жінку і допомогли їй зберегти ненароджену дитину.

"28-річна вагітна поступила в пологовий будинок з підозрою на звичайний грип, але аналізи показали, що вона хвора на вірус A (H1N1). Після триденного перебування в комі медики надали їй необхідну допомогу.

Читайте такожУ Криму 5 осіб захворіли на свинячий грип

Наразі вагітна жінка почуває себе добре, вона має народжувати через три місяці", - йдеться у повідомленні.

Такий випадок у Житомирському обласному перинатальному центрі та і в області загалом зафіксовано вперше.

Як повідомляв УНІАН, у вказаному центрі минулого тижня стався ще один унікальний випадок, коли сестри-близнючки одночасно народили дітей.