В Одесі внаслідок стрілянини в лікарні загинув чоловік, двоє поранені
10:19, 08 квітня 2015Новини регіонів
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В Одесі сьогодні вночі на території міської клінічної лікарні №1 сталася стрілянина, внаслідок якої один чоловік загинув та двоє отримали поранення
Фото: УНИАН
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Одеській області.
«Сьогодні, 8 квітня, о 01.20 до міліції надійшло телефонне повідомлення з міської клінічної лікарні №1 про стрілянину, вчинену на території медзакладу групою невідомих осіб. У результаті один чоловік загинув та двоє отримали поранення», - йдеться в повідомленні.
Особи, які влаштували стрілянину, зникли на автомобілі «BMW» темного кольору, поінформували в міліції.
На місці події слідчо-оперативна група міліції вилучила вісім гільз калібру 9 мм до травматичної зброї. Встановлюються усі обставини події.
В місті оголошено оперативний план «Перехоплення», повідомили у ВЗГ.
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