В Одесі внаслідок стрілянини в лікарні загинув чоловік, двоє поранені

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Одеській області.

«Сьогодні, 8 квітня, о 01.20 до міліції надійшло телефонне повідомлення з міської клінічної лікарні №1 про стрілянину, вчинену на території медзакладу групою невідомих осіб. У результаті один чоловік загинув та двоє отримали поранення», - йдеться в повідомленні.

Особи, які влаштували стрілянину, зникли на автомобілі «BMW» темного кольору, поінформували в міліції.

На місці події слідчо-оперативна група міліції вилучила вісім гільз калібру 9 мм до травматичної зброї. Встановлюються усі обставини події.

В місті оголошено оперативний план «Перехоплення», повідомили у ВЗГ.