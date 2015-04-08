Тернопільщина: в обласній лікарні відкрито реабілітаційне відділення для учасників АТО

Як повідомили УНІАН в прес-службі ОДА, участь у відкритті відділення взяли голова ТОДА Степан Барна, представники місцевої влади, волонтери, духовенство.

Як повідомив начальник обласного управління охорони здоров’я Володимир Курило, загалом дане відділення може прийняти водночас 50 учасників АТО.

«У лікарні бійці зможуть отримати майже 60 видів різноманітних оздоровчих процедур, а саме - масажі, грязеву терапію, заняття на тренажерах та у басейні. Внесені зміни в штатний розпис та введена вакансія психолога, який працюватиме з військовослужбовцями», - зазначив Курило.

За даними Барни, на найближчій сесії облради на харчування та медикаменти для реабілітаційного відділення в Більче-Золотому буде виділено 400 тис. грн.

«Наразі це невеликий внесок для підтримки бійців, однак ми намагатимемось створити належні умови і в інших лікарняних закладах для лікування та реабілітації тих, хто, щодня ризикуючи життям, стояв на передовій», – сказав Барна.