Житомирському шпиталю передали допомогу для бійців АТО

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Житомирському військовому шпиталі, де зараз перебуває 317 хворих, серед них 109 учасників АТО.

Згідно повідомлення, благодійну допомогу для поранених солдатів української армії придбали представники Міжнародного Ордену Лицарів Тамплієрів Єрусалима.

На церемонії передачі допомоги вони також пообіцяли допомогти шпиталю медичним обладнанням.