Житомирському шпиталю передали допомогу для бійців АТО
15:45, 08 квітня 2015Новини регіонів
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На цьому тижні представники Міжнародного Ордену Лицарів Тамплієрів Єрусалима придбали та передали Житомирському військовому шпиталю хірургічні та перев’язочні матеріали для поранених в АТО бійців на загальну суму 70 тисяч гривень.
УНИАН
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Житомирському військовому шпиталі, де зараз перебуває 317 хворих, серед них 109 учасників АТО.
Згідно повідомлення, благодійну допомогу для поранених солдатів української армії придбали представники Міжнародного Ордену Лицарів Тамплієрів Єрусалима.
На церемонії передачі допомоги вони також пообіцяли допомогти шпиталю медичним обладнанням.
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