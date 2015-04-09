Закарпаття: на вакцинацію дітей проти туберкульозу виділено 1,2 млн

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в рішенні обласної ради «Про внесення змін до Програми протидії захворюванню на туберкульоз в області на 2012-2016 роки», одностайно прийнятому під час засідання позачергової сесії.

Як сказано у документі, дані кошти виділяються з обласного бюджету на придбання вакцини БЦЖ для проведення вакцинації та ревакцинації дітей проти туберкульозу.

Згідно з рішенням, необхідність закупівлі імунобіологічного препарату обумовлена його відсутністю у лікувально-профілактичних закладах області, а також відсутністю централізованих поставок протягом 2014-2015 років, що призвело до призупинення проведення вакцинації дітей проти туберкульозу із грудня 2014 року.

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Загалом, за даними закарпатських медиків, станом на 1 квітня 2015 року невакцинованими проти туберкульозу в Закарпатській області залишаються 5470 дітей.

Як повідомив під час сесії начальник управління охорони здоров'я Закарпатської ОДА, депутат облради Василь Скрип, перебої з постачанням БЦЖ у Закарпатті виникли ще в вересні 2014 року, з того часу чимало батьків закуповували її через приватні структури.

«Три місяці в області не вакцинуються діти загалом, і перспектив не бачимо, що з державного бюджету для цих потреб будуть виділені кошти. Відсутність проведення первинної специфічної профілактики туберкульозу у дітей може призвести до погіршення епідемічної ситуації, особливо серед дитячого населення, виникнення поширених та важких форм туберкульозу у дітей із ускладненнями», - уточнив Скрип.

Також він додав, що вже з 9 квітня управління охорони здоров'я розпочне тендерні процедури з закупівлі вакцини. Загалом за ці кошти буде змога вакцинувати близько 20 тис. дітей.