У Ромнах на смітнику знайшли труп новонародженої дитини

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, інформація про те, що на полігоні для побутового сміття виявлено тіло немовляти, надійшла до чергової частини Роменського міського відділу міліції від представника приватного підприємства «Чисте місто» вдень 8 квітня.

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«Під час перевірки правоохоронці з'ясували, що труп дитини чоловічої статі знайшов машиніст бульдозера, котрий виконував роботи з розгортання сміття. Водій пояснив, що, під час руху машини помітив серед непотребу щось схоже на ляльку. Він зупинив машину і вийшов, аби подивитися на знахідку ближче, а за якусь мить зрозумів, що перед ним – дитяче тільце», - зазначається в повідомленні.

У ході попередньої перевірки встановлено, що труп новонародженого хлопчика знаходився на сміттєзвалищі близько двох тижнів.

Наразі працівники міліції проводять оперативно-пошукові заходи, аби встановити матір немовляти та обставини його загибелі. Слідчі дії тривають.