У Житомирі відкрили Центр соціальної допомоги учасникам АТО та їх сім'ям

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході взяли керівники влади міста, учасники АТО, духовенство та громадські активісти.

У Центрі надаватимуть юридичні консультації з питань оформлення соціальних пільг та видачі посвідчень учасникам бойових дій. Також тут учасники АТО підніматимуть питання працевлаштування, повернення на попереднє місце роботи, вставлення інвалідності чи соціально-економічної допомоги, тощо.

“Відкриття Центру не можна зараз оцінити в повній мірі. Люди, які захищали нашу державу, мають отримати опіку, допомогу та підтримку. Інакше вони почувають себе кинутими напризволяще” - благословив нову установу священик Свято-Михайлівського кафедрального собору УПЦ КП отець Богдан.