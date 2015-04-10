У Житомирі відкрили Центр соціальної допомоги учасникам АТО та їх сім'ям
09:17, 10 квітня 2015Новини регіонів
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У Житомирі у приміщенні міської ради відкрили "Центр соціальної допомоги учасникам антитерористичної операції та їх сім'ям", це спеціалізоване формування працюватиме як підрозділ Житомирського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході взяли керівники влади міста, учасники АТО, духовенство та громадські активісти.
У Центрі надаватимуть юридичні консультації з питань оформлення соціальних пільг та видачі посвідчень учасникам бойових дій. Також тут учасники АТО підніматимуть питання працевлаштування, повернення на попереднє місце роботи, вставлення інвалідності чи соціально-економічної допомоги, тощо.
“Відкриття Центру не можна зараз оцінити в повній мірі. Люди, які захищали нашу державу, мають отримати опіку, допомогу та підтримку. Інакше вони почувають себе кинутими напризволяще” - благословив нову установу священик Свято-Михайлівського кафедрального собору УПЦ КП отець Богдан.
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