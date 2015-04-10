У Конотопі з кишковою інфекцією госпіталізовано 18 дітей з двох дитсадків

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, всього дитсадки відвідують 185 та 182 дітини відповідно.

До лікарні з погіршенням самопочуття звернулося 30 дітей (3-6 років), 12 після надання необхідної допомоги відпущені на амбулаторне лікування.

Сьогодні станом на 7.00 перебіг захворювання госпіталізованих – середнього та легкого ступенів важкості.

Фахівці районної СЕС в осередку захворювання проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється. Ситуація перебуває на контролі Управління ДСНС у Сумській області.