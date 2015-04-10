У Конотопі з кишковою інфекцією госпіталізовано 18 дітей з двох дитсадків
10:21, 10 квітня 2015Новини регіонів
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Вчора у Конотопі Сумської області до інфекційного відділення центральної районної лікарні з попереднім діагнозом «кишкова інфекція» було госпіталізовано 18 дітей з дитсадків «Теремок» і «Золотий ключик»
Сьогодні станом на 7.00 перебіг захворювання госпіталізованих – середнього та легкого ступенів важкості
Фото: УНИАН
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, всього дитсадки відвідують 185 та 182 дітини відповідно.
До лікарні з погіршенням самопочуття звернулося 30 дітей (3-6 років), 12 після надання необхідної допомоги відпущені на амбулаторне лікування.
Сьогодні станом на 7.00 перебіг захворювання госпіталізованих – середнього та легкого ступенів важкості.
Фахівці районної СЕС в осередку захворювання проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється. Ситуація перебуває на контролі Управління ДСНС у Сумській області.
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