Сумщина затвердила програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2015 рік

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати Сумської облради прийняли 9 квітня під час засідання сесії: «за» проголосували 56 із 60 присутніх депутатів.

Зокрема, в документі наголошується, що метою програми є забезпечення проведення оздоровлення та відпочинку дітей Сумщини, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до потреб регіону, збільшення якісних і кількісних показників оздоровлених дітей. Реалізація програми дозволить забезпечити ефективне проведення оздоровчо-відпочинкової кампанії у 2015 р., а також упровадити відкритий, об’єктивний і прозорий підбір та направлення дітей до закладів оздоровлення та відпочинку області й України.

При цьому зазначається, що вартість путівки до позаміських закладів оздоровлення та відпочинку щороку збільшується, а на загальнодержавному рівні сьогодні залишаються не затвердженими Програма з оздоровлення та відпочинку дітей, інші нормативно-правові акти, що є необхідними для належної реалізації Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». Крім того, ускладнює ситуацію і факт відсутності фінансування оздоровчої кампанії за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2015 р. Також не розроблений єдиний механізм фінансової підтримки закладів оздоровлення та відпочинку стосовно придбання продуктів харчування, медичного забезпечення.

За інформацією начальника управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Дмитра Лантушенка, виконання обласної програми дасть можливість забезпечити виконання планових показників охоплення дітей послугами з оздоровлення та відпочинку на рівні 2014 р. (55,4%); підтримати існуючі, не допустити закриття та перепрофілювання дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області; ефективно використати кошти обласного бюджету, у тому числі шляхом розвитку альтернативних форм оздоровлення та відпочинку дітей тощо.

Від загальної суми фінансування 3 млн грн передбачено на забезпечення закупівлі послуг з оздоровлення та відпочинку, організації і направлення дітей пільгових категорій до закладів оздоровлення, відпочинку області та України, а також забезпечення діяльності та розширення мережі пересувних таборів наметового типу та збільшення кількості тематичних змін у них.

Крім того, 618,26 тис. грн передбачено на забезпечення оздоровлення та відпочинку талановитих та обдарованих дітей (переможців та призерів міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад) з числа вихованців позашкільних навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл у закладах оздоровлення та відпочинку області.

Також 76,8 тис. грн передбачено на забезпечення оздоровлення та відпочинку студентів-сиріт або позбавлених батьківського піклування, які навчаються у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, у відповідних закладах області, а 62 тис. грн – на організацію та оздоровлення вихованців дитячих будинків-інтернатів.