Дніпропетровщина: 13-річний хлопчик загинув внаслідок вибуху заряду гранатомету

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області.

«Встановлено, що бiля вiйськового полiгону пасли худобу 54-річний громадянин разом з 13-річним хлопчиком. Хлопчик, зайшовши на територію полiгону, знайшов там предмет, схожий на кумулятивний заряд ручного протитанкового гранатомету, який вибухнув у нього в руках. Внаслiдок вибуху дитина отримала смертельну травму», - йдеться у повідомленні ВЗГ.

Триває розслідування для з’ясування всіх обставин трагедії.