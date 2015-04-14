Дніпропетровщина: 13-річний хлопчик загинув внаслідок вибуху заряду гранатомету
13:45, 14 квітня 2015Новини регіонів
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У Широківському районі Дніпропетровщини 12 квітня на покинутому вiйськовому полiгонi поблизу села Зелений гай внаслідок вибуху заряду ручного протитанкового гранатомету загинув 13-річний хлопчик
Кумулятивний заряд ручного протитанкового гранатомету вибухнув у руках хлопчика
УНІАН
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області.
«Встановлено, що бiля вiйськового полiгону пасли худобу 54-річний громадянин разом з 13-річним хлопчиком. Хлопчик, зайшовши на територію полiгону, знайшов там предмет, схожий на кумулятивний заряд ручного протитанкового гранатомету, який вибухнув у нього в руках. Внаслiдок вибуху дитина отримала смертельну травму», - йдеться у повідомленні ВЗГ.
Триває розслідування для з’ясування всіх обставин трагедії.
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