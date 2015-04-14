Мешканці Широкиного змушені пити дощову воду - ОБСЄ
10:45, 14 квітня 2015Новини регіонів
0
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує оцінювати гуманітарну ситуацію в області, зокрема у Широкиному
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ в Twitter.
"Людям не вистачає електрики, води, опалення, але у них є трохи їжі і вони п'ють дощову воду. Вони моляться за мир", - зазначається у повідомленні місії.
Спостерігачі також відзначають, що завдяки цьому візиту їм вдалося детальніше оцінити ситуацію в населеному пункті.
"Спостерігачі розмовляли з цивільними особами, в основному - з літніми людьми", - повідомляє СММ ОБСЄ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter