Тернопільщина: на кладовищі знайдено тіло новонародженої дитини

Як повідомили УНІАН в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, інформація про виявлене тіло немовляти надійшла до співробітників Борщівського райвідділу міліції від мешканця села Гуштин. Чоловік повідомив, що на могилі свого родича виявив закопане тіло новонародженої дитини, яке було загорнуте у поліетиленовий пакет.

Читайте такожУ Сумах розшукують жінку, яка викинула мертве немовля на смітник

За попередніми даними експертів, смерть немовляти – дівчинки, настала у жовтні-листопаді минулого року. Слідів насилля на дитячому тілі виявлено не було.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи матері немовляти.