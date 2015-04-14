На Львівщині в результаті буревію травмовано трьох людей

На Львівщині 13 квітня ввечері в результаті поривів вітру було травмовано трьох людей та зруйновано десятки дахів житлових будинків у населених пунктах області.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, о 17.02 на вул. Хуторівка у Львові порив вітру підняв окремо стоячу сендвіч-панель (будівельний елемент - УНІАН) розміром 1х2 метри, яка травмувала двох осіб - 1949 та 1948 року народження. Потерпілих в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано в лікарню.

О 19.36 у центрі Львова на площі Ринок поривом вітру було зірвано дах дерев’яної ятки розміром 4×4 метри, в результаті чого травмовано чоловіка, 1953 року народження, якого в стані середньої важкості госпіталізовано в лікарню.

О 18.28 на вул. Керченській у Львові був зірваний дах на площі 150 кв .м з будівлі палацу спорту «Галичина». Уламками даху вибито вікно на балконі квартири на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Також, у місті Новий Розділ на вул. Коновальця, 36 було зірвано шифер з даху двоповерхової новобудови розміром 11×10 м. У Старосамбірському районі буревій зірвав половину даху з будівлі розміром 10×7 м. У місті Броди на вул. Богуна з даху трьохповерхового житлового будинку зірвано металеве покриття. У місті Золочеві на вул. Січових Стрільців з даху п’ятиповерхового житлового будинку було зірвано металеві листи. В селі Тейсарів Жидачівського району в трьох приватних господарствах зазнали пошкодження дахи двох житлових та господарської будівель - зірвано по 50% площ дахів.

Сьогодні триває ліквідація наслідків стихії.