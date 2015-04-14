Інформація про роботу пунктів видачі допомоги Штабу Ахметова в Донецькій і Луганській областях

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, на поточному тижні, 14 - 17 квітня 2015 року, допомогу від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова можна отримати в 48 пунктах видачі у Донецькій і Луганській областях.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

м. ДОНЕЦЬК

Будьонівський район

Адреса пункту: вул. Жовтня, 10 (БК імені О. С. Пушкіна, зупинка «Площа Будьонного»).

Графік роботи: 10:00 - 15:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю.

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

Ворошиловський район

Адреса пункту: вул. Артема, 100 «д» (орієнтир пам'ятник Артему).

Графік роботи: 10:00 - 15:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю.

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

Калінінський район

Адреса пункту: пр. Ілліча, 19 «ж» (зупинка «Амстор», офіс компанії «Український ритейл»).

Графік роботи: 10:00 - 15:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю.

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

Київський район («РСК " Олімпійський»)

Адреса пункту: вул. Челюскінців, 198, («РСК " Олімпійський»)

Графік роботи: 10:00 - 15:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю.

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

Київський район (стадіон «Донбас Арена»)

Адреса пункту: вул. Челюскінців 189, е (Донбас Арена, приміщення Fan Shop)

Графік роботи: 10:00 - 15:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю.

Хто може отримати допомогу: сім'ї з дітьми до 2-х років, що проживають в Донецьку

Кіровський район (БК ім. Франка)

Адреса пункту: вул. Кірова, 145 (БК ім. Франка)

Графік роботи: 10:00 - 15:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю.

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

Кіровський район (м-н Текстильник)

Адреса пункту: вул. В. Терешкової, 39 «а» (ЛСК Лідер)

Графік роботи: 10:00 - 15:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю.

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

Куйбишевський район

Адреса пункту: пр. Панфілова, 86 (БК Куйбишева)

Графік роботи: 10:00 - 15:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю.

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

Ленінський район

Адреса пункту: пр-т Ленінський, 7а (Приміщення магазину «Засядька»)

Графік роботи: 10:00 - 15:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю.

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

Петровський район

Адреса пункту: вул. Архітекторів, 2а (БК ім. Р. В. Петровського)

Графік роботи: 10:00 - 15:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю.

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

Пролетарський район

Адреса пункту: вул. В. Магістральна, 24 (будівля ПУМБу, навпроти виконкому)

Графік роботи: 10:00 - 15:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю.

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

м. МАКІЇВКА

Для жителів Червоногвардійського району (пункт в Донецьку)

Адреса пункту: Донецьк, Калінінський район, просп. Ілліча, 93а (ДС «Дружба»)

Графік роботи: 10:00 - 15:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю.

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

Центрально-Міський район

Адреса пункту: вул. Монтажна 52а (БК ім. В. М. Бажанова)

Графік роботи: 9:00-13:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю.

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

Гірницький район

Адреса пункту: м-н Зелений, вул. Сусаніна, 15 (БК ім. В. Р. Кірсанової)

Графік роботи: 9:00-13:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю.

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

Радянський район

Адреса пункту: вул. Гаврилова 5 (БК ім. Воровського)

Графік роботи: 9:00-13:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю.

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

м. ЯСИНУВАТА

Адреса пункту: вул. Некрасова, б. 16 (приміщення магазину «ПроСтор»)

Графік роботи: 10:00 - 14:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю.

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

м. ХАРЦИЗЬК

Адреса пункту: вул. Чекаліна, 1 (БК ПАТ ХТЗ)

Графік роботи: 9:00-15:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю.

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

м. ШАХТАРСЬК

Адреса пункту: вул. Крупської, 18 (приміщення магазину «АТБ»)

Графік роботи: 9:00-15:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю.

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

м. МОСПІНО

Адреса пункту: вул. Ново - Моспіно, 24а (БК «Юність»)

Графік роботи: 09:00 - 13:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

м. ІЛОВАЙСЬК

Адреса пункту: вул. Першотравнева, 107 (Приміщення аптеки)

Графік роботи: 10:00 - 14:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

м. ЗУГРЕС

Адреса пункту: вул. 60 років Жовтня, 38 (БК «Промінь»)

Графік роботи: 10:00 - 14:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

м. КІРОВСЬКЕ

Адреса пункту: вул. Донецька, 10 (Будівля Головпоштамту)

Графік роботи: 09:00 - 14:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

м. ДОКУЧАЄВСЬК

Адреса пункту: вул. Незалежності, 21 (БК ім. О. С. Пушкіна)

Графік роботи: 09:00 - 14:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

м. КОМСОМОЛЬСЬКЕ

Адреса пункту: вул. Леніна 12, (Будинок Культури ім. Ілліча)

Графік роботи: 09:00 - 14:00, без перерви, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

м. МАРІУПОЛЬ

Адреса пункту: вул. Купріна, 10

Графік роботи: з 9:00 до 17:00, з понеділка по четвер.

Хто може отримати допомогу: переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом, а також евакуйовані пільгових категорій з населених пунктів на лінії вогню (Тельманівський і Новоазовський райони), але без статусу переселенця. Вони повинні мати паспорт з реєстрацією в зазначених містах та документ, що підтверджує пільгову категорію.

м. ДРУЖКІВКА

Адреса пункту: вул. Космонавтів, 26 (приміщення ХПЦ "Логос")

Графік роботи: 11:00-15:00, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

м. НОВОГРОДІВКА

Адреса пункту: вул. О. Кошового, 46 (приміщення Новогродовского міськради)

Графік роботи: 08:00 - 17:00, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом, а саме: I і II група інвалідності; батьки-одинаки з дітьми до 18 років включно (в тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років включно); багатодітні сім'ї (кількість дітей від 3, вік усіх дітей до 18 років) (батьку набір не видається); пенсіонери, вік яких більше 65 років; сім'ї, які виховують дітей-інвалідів; сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей-сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав; люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені; вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що перебувають на обліку в установленому порядку; діти-сироти до 23 років з числа переселенців.

м. ДИМИТРОВ

Адреса пункту: м-н Молодіжний, б. 51, каб.61 (приміщення Димитрівського міського центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді)

Графік роботи: з 08:00 до 17:00, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом, а саме: I і II група інвалідності; батьки-одинаки з дітьми до 18 років включно (в тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років включно); багатодітні сім'ї (кількість дітей від 3, вік усіх дітей до 18 років) (батьку набір не видається); пенсіонери, вік яких більше 65 років; сім'ї, які виховують дітей-інвалідів; сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей-сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав; люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені; вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що перебувають на обліку в установленому порядку; діти-сироти до 23 років з числа переселенців.

смт. ВЕЛИКА НОВОСІЛКА

Адреса пункту: вул. Жовтнева, 34

Графік роботи: з понеділка по четвер з 8:00 - 17:00 (перерва 12:00-13:00), п'ятниця з 8:00 - 16:00 (перерва 12:00-13:00)

Хто може отримати допомогу: переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом, а саме: I і II група інвалідності; батьки-одинаки з дітьми до 18 років включно (в тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років включно); багатодітні сім'ї (кількість дітей від 3, вік усіх дітей до 18 років) (батьку набір не видається); пенсіонери, вік яких більше 65 років; сім'ї, які виховують дітей-інвалідів; сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей-сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав; учасники та інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій; люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені; вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що перебувають на обліку в установленому порядку.

м. КРАМАТОРСЬК

Адреса пункту: вул. Транспортна, 20 (Центр допомоги тимчасовим переселенцям)

Графік роботи: 09:00-16:00, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

м. КОСТЯНТИНІВКА

Адреса пункту: вул. Білоусова, 5 (приміщення тер.центру)

Графік роботи: з понеділка по четвер 09:00-17:00, п'ятниця 9:00-15:45.

Хто може отримати допомогу: переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом, а саме: I і II група інвалідності; батьки-одинаки з дітьми до 18 років включно (в тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років включно); багатодітні сім'ї (кількість дітей від 3, вік усіх дітей до 18 років) (батьку набір не видається); пенсіонери, вік яких більше 65 років; сім'ї, які виховують дітей-інвалідів; учасники та інваліди, отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій; люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені; вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що перебувають на обліку в установленому порядку; сім'ї переселенців з 1 або 2 дітьми до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах.

м. КОСТЯНТИНІВКА (Для жителів КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ)

Адреса пункту: вул. Ломоносова, 156 (приміщення Райдержадміністрації)

Графік роботи: 09:00-15:00, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

м. КРАСНОГОРІВКА

Адреса пункту: вул. Кірова, 30 (приміщення колишнього дитячого садка «Колобок»)

Графік роботи: 09:00-15:00, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: мирні жителі і переселенці Мар'їнського району пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом, а саме: люди з I і II групою інвалідності; батьки-одинаки з дітьми до 18 років (у тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років); багатодітні сім'ї (кількість дітей ≥ 3, вік усіх дітей до 18 років); пенсіонери, вік яких старше 65 років, для Донецька і Макіївки старше 60 років;

сім'ї, які виховують дітей-інвалідів; сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей-сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав; інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій; люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені.

м. МАР'ЇНКА

Адреса пункту: вул. Ворошилова, 29 (приміщення Будинку культури)

Графік роботи: 08:00-15:00, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: мирні жителі і переселенці пільгових категорій Мар'їнського району, затверджених Гуманітарним штабом, а саме: люди з I і II групою інвалідності; батьки-одинаки з дітьми до 18 років (у тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років); багатодітні сім'ї (кількість дітей ≥ 3, вік усіх дітей до 18 років); пенсіонери, вік яких старше 65 років, для Донецька і Макіївки старше 60 років; сім'ї, які виховують дітей-інвалідів; сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей-сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав; інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій; вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що перебувають на обліку в установленому порядку; діти-сироти до 23 років.

смт. ОЛЕКСАНДРІВКА (ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН)

Адреса пункту: вул. Радянської Конституції, 27

Графік роботи: 8:00-17:00, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

с. СПАСЬКО-МИХАЙЛІВКА (ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН)

Адреса пункту: вул. Леніна, 117

Графік роботи: 8:00-17:00, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

с. МИХАЙЛІВКА (ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН)

Адреса пункту: вул. Леніна, 38 а

Графік роботи: 8:00-17:00, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

с. СТАРОВАРВАРОВКА (ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН)

Адреса пункту: вул. Велика Садова, 9

Графік роботи: 8:00-17:00, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

с. СТЕПАНІВКА (ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН)

Адреса пункту: вул. Комсомольська, 21

Графік роботи: 8:00-17:00, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

с. ВЕСЕЛА ГОРА (ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН)

Адреса пункту: вул. Жовтнева, 45

Графік роботи: 8:00-17:00, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

с. ЗОЛОТІ ПРУДИ (ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН)

Адреса пункту: вул. Шкільна, 43 г

Графік роботи: 8:00-17:00, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

с. МИРНА ДОЛИНА (ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН)

Адреса пункту: вул. Шкільна, 2

Графік роботи: 8:00-17:00, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

с. НЕКРЕМЕННЕ (ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН)

Адреса пункту: вул. Дружби народів, 1

Графік роботи: 8:00-17:00, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

смт. МАНГУШ (ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙОН)

Адреса пункту: вул. Леніна, 64 (хол Центру дитячої творчості)

Графік роботи: 8:00-17:00, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом, а саме: люди з I і II групою інвалідності; батьки-одинаки з дітьми до 18 років включно (в тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років включно); багатодітні сім'ї (кількість дітей ≥ 3, вік усіх дітей до 18 років); пенсіонери, вік яких більше 65 років; сім'ї, які виховують дітей-інвалідів; інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій; вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що перебувають на обліку в установленому порядку; сім'ї переселенців з 1 або 2 дітьми до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

м. СЄВЄРОДОНЕЦЬК

Адреса пункту: пр. Хіміків, 2 (офіс ГО «Проект 7 лінія»)

Графік роботи: 9:00-16:00, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

м. ЩАСТЯ

Адреса пункту: пл. Миру, 9 (приміщення Будинку культури)

Графік роботи: 9:00 - 15:00, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: мирні жителі пільгових категорій та переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

м. РУБІЖНЕ

Адреса пункту: вул. Східна, 8

Графік роботи: 9:00 - 16:00, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

м. ЛИСИЧАНСЬК

Адреса пункту: вул. Леніна, 34

Графік роботи: 10:00 - 14:00, з понеділка по п'ятницю

Хто може отримати допомогу: переселенці пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

Звертаємо увагу, що графіки роботи пунктів можуть змінитися у разі зміни графіка доставки продуктових наборів на точки видачі, а також через загострення ситуації в регіоні. Можливо оперативне закриття тих чи інших пунктів видачі у зв'язку з загрозою безпеки мирним жителям і волонтерам. Додатково інформацію по роботі пунктів видачі благодійної допомоги можна дізнатися за телефоном гарячої лінії Штабу 0800 509 001.