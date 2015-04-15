В Одесі повернули у власність міста землі санаторію «Україна»

У Одесі суд повернув у власність міста ділянку землі колишнього санаторію «Україна», вартістю понад 10 млн грн

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, виконано рішення райсуду, яким задоволено позов прокуратури Приморського району Одеси. Позовні вимоги прокуратури полягали у витребуванні земельних ділянок загальною площею 0,50 га та вартістю понад 10,2 млн грн із незаконного володіння фізичних осіб та скасування державних актів на право власності на землі. Земельні ділянки розташовані на Французькому бульварі - в курортній зоні Одеси.

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