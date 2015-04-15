Сумщина: у дошкільнят, які отруїлися в дитсадках, виявили патогенний стафілокок

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області з посиланням на прокурора Конотопської міжрайонної прокуратури Сергій Сегида, працівниками Конотопської ЦРЛ ім. академіка М. Давидова станом на 14 квітня було обстежено 109 дітей, з них було госпіталізовано 31 дитину. Наразі дві дитини перебувають в інфекційному та 13 дітей – у дитячому відділенні.

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«Результати санітарно-мікробіологічного дослідження продуктів харчування відповідають вимогам нормативних документів. Однак, у 31 дитини виявлено патогенний стафілокок. Серед контактних осіб у 26 дорослих також виявлено дане захворювання, у тому числі в 9 з числа обслуговуючого персоналу (ДНЗ №3 – 8; ДНЗ №7 – 1)», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9-10 квітня в Конотопі з дитячих дошкільних закладів «Теремок» (відвідувало 185 дітей) та «Золотий ключик» (відвідувало 182 дитини) до інфекційного відділення районної лікарні з попереднім діагнозом «харчове отруєння» було госпіталізовано 27 дітей та 1 дорослого. Фахівці районної СЕС в осередку захворювання проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. За фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей працівниками закладів 10 квітня розпочато кримінальне провадження, відповідні відомості внесені в ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.137 КК України. Процесуальне керівництво зазначеного провадження здійснює Конотопська міжрайонна прокуратура, хід розслідування перебуває на контролі прокуратури Сумщини.