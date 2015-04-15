За ремонт одеської інфекційки хотіли незаконно отримати бюджетні мільйони

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, Господарським судом 14 квітня задоволено позов прокуратури області в інтересах держави до управління капітального будівництва Одеської міської ради та товариства з обмеженою відповідальністю.

«Позовні вимоги полягали у визнанні недійсним рішення комітету з конкурсних торгів та договору про закупівлю робіт з реконструкції та реставрації пам'ятки містобудування 19 століття «Міська клінічна інфекційна лікарня» у 2011 році на 118,5 млн грн», - повідомили у прес-службі.

У прес-службі пояснили, що прокуратурою виявлено порушення законодавства, а саме те, що управління капітального будівництва не мало бюджетних повноважень на укладення зазначеного договору, а документи учасників не відповідали вимогам проведення конкурсних торгів.