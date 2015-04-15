Перелік ліків, котрі можна придбати за карткою киянина, доповнили 63 найменування
Регулювання питання щодо забезпечення пільговими ліками соціально незахищених верств населення
Перелік лікарських засобів, котрі можна придбати за карткою киянина, збільшився зі 100 до 163 найменувань.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Департамент соціальної політики та КП «Фармація».
Як зазначається, у зв’язку з подорожчанням цін на лікарські засоби, виникла необхідність вдосконалити проект «Картка киянина» з метою врегулювання питання щодо забезпечення пільговими ліками соціально незахищених верств населення.
Були проведені переговори зі столичними виробниками фармацевтичної продукції: ЗАТ «Дарниця», ВАТ «Фармак», Борщагівським ХФЗ. Також до процесу підключилися Київський вітамінний завод і завод «Фарма Старт». У результаті був підписаний меморандум і визначено список зі 163 життєво необхідних препаратів, які тепер можна придбати за карткою киянина у всіх 98 комунальних аптеках.
В КМДА при цьому зазначають, що до цього часу пільгові ліки за Карткою киянина можна було купити тільки в 40 установах КП «Фармація».
Міські фармпідприємства зробили знижку на препарати від 10% до 20% від заводської ціни. У свою чергу, КП «Фармація» весь цей асортимент запустила в мережу для пільговиків зі своєю мінімальною націнкою. Таким чином, знижка в аптеках комунального підприємства для соціально незахищених людей становить порядку 35-40% порівняно з комерційними мережами, інформує прес-служба мерії.