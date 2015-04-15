Перелік ліків, котрі можна придбати за карткою киянина, доповнили 63 найменування

Перелік лікарських засобів, котрі можна придбати за карткою киянина, збільшився зі 100 до 163 найменувань.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Департамент соціальної політики та КП «Фармація».

Як зазначається, у зв’язку з подорожчанням цін на лікарські засоби, виникла необхідність вдосконалити проект «Картка киянина» з метою врегулювання питання щодо забезпечення пільговими ліками соціально незахищених верств населення.

Були проведені переговори зі столичними виробниками фармацевтичної продукції: ЗАТ «Дарниця», ВАТ «Фармак», Борщагівським ХФЗ. Також до процесу підключилися Київський вітамінний завод і завод «Фарма Старт». У результаті був підписаний меморандум і визначено список зі 163 життєво необхідних препаратів, які тепер можна придбати за карткою киянина у всіх 98 комунальних аптеках.

В КМДА при цьому зазначають, що до цього часу пільгові ліки за Карткою киянина можна було купити тільки в 40 установах КП «Фармація».

Міські фармпідприємства зробили знижку на препарати від 10% до 20% від заводської ціни. У свою чергу, КП «Фармація» весь цей асортимент запустила в мережу для пільговиків зі своєю мінімальною націнкою. Таким чином, знижка в аптеках комунального підприємства для соціально незахищених людей становить порядку 35-40% порівняно з комерційними мережами, інформує прес-служба мерії.