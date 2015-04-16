До Донецька прибула завершальна автоколона 17-го Гуманітарного рейсу Ахметова

Вчора, 15 квітня, завершальна автоколона 17-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова прибула в Донецьк, повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

35 великовантажних автомобілів доставили на Донбас 692 тонни продуктів: цукор, соняшникову олію, м'ясні та рибні консерви, крупи, печиво, згущене молоко, борошно, вівсяні пластівці, дитячі каші, дитячі пюре.

Гуманітарний вантаж прибув у логістичний центр Штабу на стадіоні «Донбас Арена», де з цих продуктів волонтери ФК «Шахтар» найближчим часом сформують 70 тисяч дорослих і 13,5 тисяч дитячих наборів виживання, попередньо наклеївши на кожну одиницю продуктів стікери «Благодійна допомога. Не для продажу».

Перед виїздом машини і вантаж пройшли моніторинг представниками добровольчих батальйонів у присутності ЗМІ.

Євген Кравченко, представник батальйону «Дніпро-1»:

«Всередині заборонених вантажів немає. Тільки продукти харчування. Я сам був у цій зоні. Там дуже складно із забезпеченням продуктами. І, я думаю, люди будуть дуже вдячні. Тому що там дуже не вистачає продовольства, людям там нічого їсти».

Весь благодійний вантаж в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова перед відправкою на Донбас пройшов реєстрацію в Міністерстві соціальної політики, згідно з останніми вимогами законодавства, як гуманітарна допомога. З усіма необхідними пропускними документами автоколона пройшла українську митницю і всі блокпости. З документами на автоколону можна ознайомитися за посиланням: http://www.fdu.org.ua/files/docs/27_ru_ttn_15.04.2015.pdf.

Олександр Вишняк, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу Ріната Ахметова:

«Гуманітарна допомога Штабу Ріната Ахметова призначена для мирних жителів, які знаходяться в зоні АТО, а також для мирних переселенців на території Донецької і Луганської областей, підконтрольної українській владі. У квітні посилена інтенсивність доставки продуктів. До кінця місяця на Донбас доставлять 500 тисяч наборів виживання для дорослих і 30 тисяч дитячих наборів. Вже в суботу з Дніпропетровська до Донецька відправиться перша автоколона 18-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова».