На Харківщині в літній сезон будуть оздоровлені майже 200 тисяч дітей

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на директора департаменту у справах молоді та спорту облдержадміністрації Віталія Кириленка.

За його словами, з числа соціально незахищених категорій планують оздоровити 122 тисячі дітей, що становить 86,2% від їх загальної кількості.

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«У 2015 році спостерігається розширення кола дітей соціально незахищених категорій, а саме: діти із сімей внутрішньо переміщених осіб, діти учасників АТО. Згідно з попередніми плановими показниками, на території області проживає 1798 дітей таких категорій, з яких оздоровленням та відпочинком планується охопити 1670 дітей (92,9%)», - сказав Кириленко.

Він зазначив, що влітку 2015 року на території області планується робота 703 закладів оздоровлення та відпочинку, в тому числі 28 дитячих таборів. Також в регіоні відкриються 658 таборів з денним перебуванням, 15 таборів праці та відпочинку та 2 наметових містечка.