У Києві виплачуватимуть щомісячну допомогу дітям-інвалідам, які є сиротами

Відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, згідно з документом матеріальну допомогу надаватимуть щомісячно, починаючи з січня, 153 дітям-інвалідам, які виховуються у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу або перебувають під опікою чи піклуванням. А саме: в розмірі 400 грн та 500 грн (якщо у дитини померли або загинули обоє батьків, тобто вона є повною сиротою), уточнили в КМДА.

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«Кошти виплачуватимуть прийомним сім’ям, одному з батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, опікуну чи піклувальнику відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їхні поточні рахунки в банках, а також відповідно до Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку. Крім того, кошти нараховуватимуть на картковий рахунок у рамках впровадження проекту системи «Картка киянина» тим, у кого вона є», - йдеться в повідомленні.

Також, за даними КМДА, буде надано одноразову допомогу в розмірі 3,5 тис. грн 10-м матерям, які цього року народили трійню чи більше дітей.