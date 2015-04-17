У Чернігівському військовому госпіталі з початку АТО пройшли лікування понад 1,3 тис. бійців

У Чернігівському базовому 407-у військовому госпіталі з початку проведення антитерористичної операції пройшли лікування майже 1,3 тис. військовослужбовців.

Про це УНІАН повідомили у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.

В основному, у військовому госпіталі Чернігова продовжують курс лікування поранені військовослужбовці Збройних Сил України, які були переведені до військово-медичної установи із лікувальних закладів зони АТО.

За словами керівника військового госпіталю Олександра Слєсаренка, поранені бійці у госпіталі повністю забезпечені необхідними медикаментами і речами.

"З початку проведення антитерористичної операції на сході України, лікування в госпіталі пройшли 1300 військовослужбовців. Сьогодні в лікувальному закладі знаходяться ще 28 бійців-учасників АТО", – зазначив він.

Слєсаренко додав, що у військовому госпіталі функціонує вся необхідна діагностична і лікувальна потужність.