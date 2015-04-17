У Черкасах евакуювали учнів та вчителів школи через невідомий запах

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, вчителі та учні відчули дивний запах у приміщенні, через який деяким учням стало зле.

На місце прибули кілька бригад швидкої допомоги та група радіаційного, хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС області, щоб перевірити повітря у закладі на вміст шкідливих речовин.

Перевірка не виявила шкідливих речовин у повітрі.

Рятувальники припускають, що хтось із дітей розпилив у школі вміст газового балончика.

За даним фактом проводиться перевірка, нікого із дітей та вчителів не госпіталізовано.