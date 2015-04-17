У Черкасах евакуювали учнів та вчителів школи через невідомий запах
18:11, 17 квітня 2015Новини регіонів
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У Черкасах сьогодні вдень через невідомий запах евакуювали близько 600 учнів та вчителів черкаської загальноосвітньої школи-ліцею спортивного профілю №34
Проводиться перевірка, нікого із дітей та вчителів не госпіталізовано.
УНИАН
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, вчителі та учні відчули дивний запах у приміщенні, через який деяким учням стало зле.
На місце прибули кілька бригад швидкої допомоги та група радіаційного, хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС області, щоб перевірити повітря у закладі на вміст шкідливих речовин.
Перевірка не виявила шкідливих речовин у повітрі.
Рятувальники припускають, що хтось із дітей розпилив у школі вміст газового балончика.
За даним фактом проводиться перевірка, нікого із дітей та вчителів не госпіталізовано.
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