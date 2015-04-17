У Конотопі виписано останню групу госпіталізованих після інфекційного захворювання дітей

Про це УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко.

«Діти почуваються добре. Негайна госпіталізація впродовж однієї доби всіх, хто занедужав, сприяла локалізації епідситуації та недопущенню її поширення. Оперативно було здійснено обстеження контактних осіб та подвірні обходи. Профілактичні заходи тривають», - зазначив Бутенко.

За його словами, всі, хто після занедужання звертався по медичну допомогу, продовжують перебувати під амбулаторним наглядом.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня у м. Конотоп до інфекційного відділення центральної районної лікарні з попереднім діагнозом «кишкова інфекція» було госпіталізовано 18 дітей з дитячих дошкільних закладів «Теремок» та «Золотий ключик». Згодом число госпіталізованих вихованців дитсадків зросло до 31. У всіх у них було виявлено патогенний стафілокок. Таке захворювання серед контактних осіб також виявлено у 26 дорослих, у тому числі у 9 – з числа обслуговуючого персоналу.

За фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей працівниками ДНЗ №3 «Теремок» та ДНЗ №7 «Золотий ключик» м. Конотоп розпочато кримінальне провадження, відповідні відомості внесені в ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України.