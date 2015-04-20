В Одесі затримали чиновника, який брав хабарі у лікарів

Як повідомили УНІАН у департаменті протидії злочинності у сфері економіки МВС, заступник головного лікаря на системній основі брав хабарі у підлеглих.

«За можливість працювати на своїх посадах і створення сприятливих умов праці медичні сестри через керівників відділень змушені були систематично передавати кошти керівництву диспансеру. Після отримання чергової неправомірної вигоди в сумі 8 тис грн від завідуючого одного з кабінетів диспансеру чиновника затримали», - розповіли в департаменті.

Зафіксовано 21 факт отримання неправомірної вигоди на загальну суму 55 тис грн.

За даним фактом слідчим відділом Одеського міського управління МВС відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України.

Грошові кошти та речові докази вилучені з місця події.

Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна і з спеціальною конфіскацією.