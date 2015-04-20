Перша автоколона 18-го Рейсу Ахметова прибула в Донецьк

У Донецьк на стадіон «Донбас Арена» прибула перша автоколона 18-го Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, яка виїхала 18 квітня з Дніпропетровська, повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

37 великовантажних автомобілів доставили на Донбас 740 тонн продуктів: цукор, борошно, соняшникову олію, крупи, макарони, рибні і м'ясні консерви, вівсяні пластівці, згущене молоко, а також паштет. З цих продуктів волонтери ФК «Шахтар» найближчим часом сформують 50 тисяч наборів виживання для людей похилого віку, інвалідів, багатодітних матерів та інших пільгових категорій громадян, попередньо наклеївши на кожну одиницю продуктів стікери "Благодійна допомога. Не для продажу".

Щодня на стадіоні «Донбас Арена» сотні волонтерів формують гуманітарні набори:

«Одного разу, прийшовши сюди, допомогти бабусям з нашого будинку, де я живу, отримати гуманітарну допомогу, я попросила залишитися, спробувати попрацювати волонтером. Отримала величезне задоволення від того, що я тут допомагаю людям. Було таке піднесення, що я прийшла додому і сказала: хочу залишитися тут у фонді, допомагати людям», - розповідає про свою роботу волонтером Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Наталія Котова.

Гуманітарна допомога Штабу Ріната Ахметова призначена для мирних жителів, які знаходяться в зоні АТО, а також мирним переселенцям на території Донецької і Луганської областей, підконтрольних українській владі.

«Гуманітарний штаб Ріната Ахметова продовжує роботу над завданням по доставці 500 тисяч наборів для виживання і 30-ти тисяч наборів для дітей в квітні. І в рамках завдання 18 квітня з Дніпропетровська до Донецька вирушили 37 великовантажних автомобілів, які доставлять 740 тонн продуктів. Це дозволить сформувати 50 тисяч наборів для виживання», - прокоментував відправку колони керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу Ріната Ахметова Олександр Вишняков.

Нагадаємо, що благодійний вантаж в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова перед відправкою на Донбас пройшов реєстрацію в Міністерстві соціальної політики, згідно з останніми вимогами законодавства, як гуманітарна допомога. Перед виїздом машини і вантаж пройшли опломбовку в присутності ЗМІ. З усіма необхідними пропускними документами автоколона пройшла українську митницю і всі блокпости. З документами на автоколону можна ознайомитися за посиланням: http://www.fdu.org.ua/files/docs/28_ru_dokumenty_rejsa_18.04.15.pdf