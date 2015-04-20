Полтавщина: демобілізовані із зони АТО будуть оздоровлені в санаторіях

Як повідомив УНІАН директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Віктор Лисак, оздоровлення бійцям пообіцяла обласна влада, і зараз вони проходять обстеження.

«Більш як 600 демобілізованих із зони АТО полтавчан вже пройшли обстеження. Тільки 76 із них не потребують допомоги. В цілому ж, бійці потребують різної допомоги: як амбулаторної, так і санаторного оздоровлення. З більш ніж 800 демобілізованих 407 виявили бажання оздоровитися», - сказав Лисак.

За його даними, у бійців лікарі констатують захворювання шлунково-кишкового тракту, нервові хвороби. Є також військовослужбовці, які потребують психологічної допомоги, протезування.

Лисак також повідомив, що медичні заклади Полтавської області прийняли понад 700 військовослужбовців із зони АТО. 160 з них дістали вогнепальні поранення, півтори сотні - мінно-вибухові травми, стільки ж - інші пошкодження.

Станом на сьогодні з усіх учасників АТО, які звернулися за медичною допомогою, тільки один має потребу в протезуванні.