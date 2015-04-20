У Харківському військовому шпиталі проходять лікування понад 300 бійців

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу, присвяченого ситуації в Харківському військовому шпиталі повідомила координатор волонтерської групи "Сестри милосердя" Ярина Чаговець.

"У нас на даний момент перебувають близько 300-320 осіб в цілому, з усіма хворобами. Шість осіб перебувають в реанімації з вогнепальними пораненнями, чотири – в палаті інтенсивної терапії. Всі інші - хлопці, які більше-менш здатні пересуватися", - сказала волонтер.

За словами Чаговець, до харківського військового шпиталю потрапляють як поранені, так і хворі, в тому числі й психічними хворобами, бійці з зони проведення АТО.

"Те, в чому вони брали участь, не в кожної людини це може витримати психіка. На жаль, психіатричне відділення у нас переповнене, і достатньо переповнене постійно", - наголосила волонтер.

За її словами, найбільше пацієнтів потрапляють до шпиталю зі скаргами на органи травлення. Чаговець зазначила, що найбільше бійців до харківського військового шпиталю прибувають з Артемівської лікарні.

Вона підкреслила, що в харківській шпиталь хворих та поранених бійців доставляють щоденно.