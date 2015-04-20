Психологи Штабу Ахметова допомагають дітям-переселенцям впоратися із травмою війни

На цих вихідних психологічна служба Гуманітарного Штабу Ріната Ахметова вперше провела групове розвиваюче заняття для дітей-переселенців, які проживають у Дніпропетровській області. Про це розповіла Дар'я Касьянова, керівник проекту «Психологічна допомога дітям» Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

«Недалеко від Дніпропетровська, смт Ювілейне, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова ще в грудні минулого року відкрив унікальний Центр підтримки сім'ї та дітей «Добре вдома», - говорить Дар'я Касьянова. - Зроблений він за типом дозвіллєвого центру з ігровими майданчиками, але в цьому Центрі можна скористатися і послугами логопеда або отримати консультацію фахівця по роботі з дітьми-інвалідами. Тут тимчасово розміщуються діти, що втекли від батьків, і діти, які зіткнулися з насильством в сім'ї, проживають молоді мами-одиначки, які готові відмовитися від своїх немовлят. Під наглядом лікарів, психологів і соціальних працівників діти і батьки намагаються зберегти сім'ю».

Але тепер у Центру з'явилася ще одна важлива задача. Його фахівці повинні допомогти дітям переселенців впоратися з психологічними травмами, завданими війною. За даними Гуманітарного штабу, на сьогодні тільки у смт Ювілейний в сім'ях тимчасових переселенців налічується 360 дітей. У цих діток серйозні проблеми зі здоров'ям - енурез, заїкання, страхи. Всі ознаки того, що фахівці визначають діагнозом - травма війни.

Тому Гуманітарний штаб прийняв рішення на базі Центру «Добре вдома» відкрити дитячу групу психологічної підтримки. Тепер щосуботи два психологи Штабу, які пройшли спецкурс «Травма війни», будуть проводити групові заняття для діток від 4 до 17 років, на яких допоможуть їм подолати свої страхи і тривожність через спілкування, рухливі ігри та арт-терапію.

«Найбільш уразливі зараз - це діти. З ними будуть проводити корекційні розвивальні заняття, під час яких фахівці в ігровій формі допоможуть позбутися від стресів і тривог», - пояснює Дар'я Касьянова.

Разом з дітьми корисні поради та психологічну підтримку отримають і їхні батьки. Адже, на думку психологів, стабільний емоційний стан дитини багато в чому залежить від настрою і стану батьків, які є головною опорою і підтримкою в боротьбі зі стресами і психологічними травмами.

В рамках проекту «Травма війни» Гуманітарний штаб Ахметова запрошує дітей та їх батьків з Донецької та Луганської областей в Центр «Добре вдома».

Адреса: смт Ювілейне, вул. Радгоспна, 66

Час занять: по суботах з 10.00 до 14.00

Попередня реєстрація: за телефоном Гарячої лінії 0800 509 001