Житомирська дитяча лікарня отримала сучасні апарати штучної вентиляції легень

Два нові апарати штучної вентиляції легень керівники влади області передали у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Житомирської обласної дитячої лікарні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, сучасна техніка, яку отримала лікарня, допоможе рятувати життя новонародженим маловаговим діткам з дихальними розладами. Завдяки такому обладнанню лікарі контролюватимуть не лише центральну нервову та дихальну системи, а й стан малюків із вродженими вадами розвитку після операцій. Ці французькі апарати SERVO-I придбані за кошти обласного бюджету: на них витрачено понад 1,6 млн грн.

Головний лікар Житомирської обласної дитячої лікарні Віктор Марченко відзначив, що відділення анестезіології та інтенсивної терапії з ліжками для новонароджених надає допомогу на рівні світових стандартів, адже тут рятують дітей, які раніше були приреченими.

Загалом у цьому відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з ліжками для новонароджених щороку лікується понад 1000 дітей, 55% з яких потребують штучної вентиляції легень апаратним методом.

Окрім цього, виробник подарував у заклад унікальний хімічний стерилізатор, що обробляє цінне лапароскопічне обладнання, завдяки якому скорочується кількість післяопераційних ускладнень та реабілітаційний період у пацієнтів.