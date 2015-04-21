Комісія з КМДА розпочала перевірку у столичному пологовому будинку №3

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на в.о. директора Департаменту Аллу Арешкович.

«На прийняття рішення щодо ґрунтовного аналізу фінансово-господарської діяльності цього пологового вплинули, в тому числі, скарги пацієнтів та негативні повідомлення в ЗМІ, звернення депутатів Верховної Ради та Київради», - заявила вона.

За словами Арешкович, «наше завдання – ретельно вивчити ситуацію, дати оцінку діям керівництва та лікарів і прийняти управлінські рішення у випадку, якщо факти зловживань та непрофесійності матимуть місце».

Також у профільному Департаменті повідомили, що до складу комісії увійшли фахівці з фінансового аудиту, експертизи якості, акушерства та гінекології, депутати, члени постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Київської міської ради.

Як заявив також заступник голови КМДА Михайло Радуцький, «корупція – це страшна хвороба суспільства, а корупція в медицині – це найбільш цинічний її прояв. Вимагати гроші у пацієнта, який довірив лікарю власне життя і здоров’я, може тільки абсолютно безпринципна людина».

Як повідомляли ЗМІ, у пологових установах столиці не приймають породіль, доки вони не заплатять «благодійний внесок». Зокрема, як зазначалося, в пологовому будинку №3 (Святошинський район столиці) такий внесок становить щонайменше 3,5 тис. грн.